В Уфе был закрыт опасный для жизни детский сад

В Нагаево вновь был закрыт детский сад «Гусёнок». Учреждение приостановило свою деятельность из-за многочисленных нарушений. Детский садик расположился в трёхэтажном коттедже.

По данным прокуратуры, в садике отсутствовал план эвакуации. Также в помещении не было расположено достаточное количество запасных выходов. А те, что были, отделаны горючим составом, что могло привести к большой трагедии.