В Башкирии соцработники и медики будут взаимодействовать благодаря новому соглашению

В помощь людям. Региональный Минздрав и Министерство семьи, труда и социальной защиты заключили соглашение. Документ в рамках федерального проекта «Старшее поколение» предполагает совместную деятельность социальных и медицинских учреждений для повышения доступной помощи. Ведь для маломобильных граждан даже поход к врачу вызывает серьезные затруднения. И в этом случае соцработник становится главным звеном между пациентом и врачом.
Утром перебинтовка, вечером растирание ног. Процедуры обязательные. Ирина Пашкевич по сути прикована к постели. Женщина не может даже сесть, да и руки слушаются плохо. Поэтому чтобы поесть и попить чай, Ирине Владимировне без посторонней помощи не обойтись.
Во всем помогает соцработник Елена Высотина. Она и порядок в доме наведет, и еду приготовит, и с гигиеническими процедурами поможет. При необходимости вызовет и врача на дом. Сейчас Елена помогает своей подопечной в прохождении медико-социальной экспертизы для оформления инвалидности.
Ранее возникал ряд барьеров при взаимодействии между медучреждениями и центрами соцуслуг. И сегодня они были сняты благодаря подписанному соглашению Министерства семьи, труда и соцзащиты с Минздравом. В частности, в нем регламентировано, что по вызову социального работника на дом могут приехать врачи для проведения медицинских процедур. А для установления инвалидности – целая комиссия. Да и в больницах, по сути, соцработники теперь помогут врачам.
В то же время в поликлиниках будет организован отдельный прием в заранее согласованное время для соцработника и его подопечного. Кроме того, раз в 3 месяца в домах-интернатах комиссии с участием врачей по паллиативной помощи будут проводить медосмотры.
К примеру, если человек перенес инсульт, соцслужбы автоматически будут об этом знать. И могут помочь в уходе за больным, чтобы члены семьи ради этого не бросали работу. Еще 47 соглашений будут заключены везде, где есть дома-интернаты, отделения для пожилых и инвалидов с районными и городскими больницами. И главное – от этого должны выиграть простые люди. Ведь таким образом повышается эффективность оказания социальной и медицинской помощи, которую нуждающиеся смогут получить в родных стенах.