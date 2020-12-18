В Башкирии соцработники и медики будут взаимодействовать благодаря новому соглашению

В помощь людям. Региональный Минздрав и Министерство семьи, труда и социальной защиты заключили соглашение. Документ в рамках федерального проекта «Старшее поколение» предполагает совместную деятельность социальных и медицинских учреждений для повышения доступной помощи. Ведь для маломобильных граждан даже поход к врачу вызывает серьезные затруднения. И в этом случае соцработник становится главным звеном между пациентом и врачом.

Утром перебинтовка, вечером растирание ног. Процедуры обязательные. Ирина Пашкевич по сути прикована к постели. Женщина не может даже сесть, да и руки слушаются плохо. Поэтому чтобы поесть и попить чай, Ирине Владимировне без посторонней помощи не обойтись.

У нее суббота-воскресенье выходные дни, она иногда утром ко мне субботу приходит тоже. Дает лекарства, водичку меняет мне в баллоне. Я потому что через трубочку пью, кружку сама не могу держать. Ирина Пашкевич, жительница г. Уфы

Во всем помогает соцработник Елена Высотина. Она и порядок в доме наведет, и еду приготовит, и с гигиеническими процедурами поможет. При необходимости вызовет и врача на дом. Сейчас Елена помогает своей подопечной в прохождении медико-социальной экспертизы для оформления инвалидности.

Мы проходили хирурга, офтальмолога, уролога, терапевта и невролога. Это уже наш заключительный врач, по которому, мы надеемся, нам дадут инвалидность. Елена Высотина, соцработник

Ранее возникал ряд барьеров при взаимодействии между медучреждениями и центрами соцуслуг. И сегодня они были сняты благодаря подписанному соглашению Министерства семьи, труда и соцзащиты с Минздравом. В частности, в нем регламентировано, что по вызову социального работника на дом могут приехать врачи для проведения медицинских процедур. А для установления инвалидности – целая комиссия. Да и в больницах, по сути, соцработники теперь помогут врачам.

Если, например, человеку, который является подопечным соцработника или проживающим в интернате, сделали операцию, то мы организуем уход внутри больничного учреждения. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

В то же время в поликлиниках будет организован отдельный прием в заранее согласованное время для соцработника и его подопечного. Кроме того, раз в 3 месяца в домах-интернатах комиссии с участием врачей по паллиативной помощи будут проводить медосмотры.

Мы еще уменьшаем бумажную волокиту. Это за счет электронного документооборота, за счет формирования в электронном виде большинства документов, которые видят практически все, кто участвует в этом большом процессе. Это гораздо ускорит все. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан