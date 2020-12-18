Жители Уфы жалуются на повышение цен в продуктовых магазинах

В гипермаркетах перед Новым годом повысились цены. Особенно рост ощущается на такие базовые продукты как сахар, масло и хлеб. Жители возмущены. Представители Госсобрания отправились в рейд.

Не хватает денег – первая мысль, которая возникает у покупателей продуктовых магазинов республики. Острая проблема теперь ощущается как никогда. Возможно, совсем скоро покупка качественной продукции станет роскошью не для всех, а новогодний стол с привычной горой салатов и деликатесов превратится лишь в приятное воспоминание.

Зарплата не растет, а цены в магазинах растут. Ладно, если бы это все было пропорционально росту зарплат и пенсий. Молодежь зарабатывает, а пенсионерам как быть? Анна Храмцова, покупатель

Конечно, по нашему кошельку бьет, мы же пенсионеры. А в скором времени, если цены будут и дальше повышаться, а пенсия нет, то хватать вообще не будет. Венера Хамидуллина, покупатель

В Уфе прошел рейд по мониторингу цен в продуктовых магазинах. Особенно возросла стоимость на базовые продукты, в том числе на масло и сахар, цены на которые выросли на 60%. Также изменения коснулись так называемых товаров первой необходимости: мука, макароны, гречка, картофель, лук и чай.

Мы видим, что ВВП сокращается, при этом денежная масса растет. Это рано или поздно приводит к инфляции, об этом почему-то все забыли. Забыли не только в России, но и в мире. Это будет неизбежно выражаться в повышении цен на продукты. Всеволод Спивак, экономист

Рейды были проведены как и в федеральных, так и в региональных торговых сетях. Масштаб организации уже, кажется, не играет роли, потому что подорожание прослеживается одинаково практически везде. 14 декабря все цены были официально зафиксированы.

В свете последних событий необходимо ожидать, что на ежедневные продукты питания цены будут снижены. Анализировать будем попозже. Альфарис Байчурин, заместитель председателя Комитета Госсобрания Республики Башкортостан