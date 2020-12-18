Жители Уфы жалуются на повышение цен в продуктовых магазинах

В гипермаркетах перед Новым годом повысились цены. Особенно рост ощущается на такие базовые продукты как сахар, масло и хлеб. Жители возмущены. Представители Госсобрания отправились в рейд.
Не хватает денег – первая мысль, которая возникает у покупателей продуктовых магазинов республики. Острая проблема теперь ощущается как никогда. Возможно, совсем скоро покупка качественной продукции станет роскошью не для всех, а новогодний стол с привычной горой салатов и деликатесов превратится лишь в приятное воспоминание.
В Уфе прошел рейд по мониторингу цен в продуктовых магазинах. Особенно возросла стоимость на базовые продукты, в том числе на масло и сахар, цены на которые выросли на 60%. Также изменения коснулись так называемых товаров первой необходимости: мука, макароны, гречка, картофель, лук и чай.
Рейды были проведены как и в федеральных, так и в региональных торговых сетях. Масштаб организации уже, кажется, не играет роли, потому что подорожание прослеживается одинаково практически везде. 14 декабря все цены были официально зафиксированы.
В течение одного-двух дней мониторинговая информация будет донесена до правительства. Что ждать простым жителям – пока неизвестно. Остается только надеяться, что на новогодние праздники никто голодным не останется.