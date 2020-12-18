На Башкирию надвигаются 30-ти градусные морозы

В Башкирии вновь ожидаются холода. 30-ти градусные морозы придут в республику уже в эти выходные. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Столбик термометра покажет -30 ° только в некоторых районах региона. В субботу, 19 декабря, ожидается небольшой снег, в некоторых районах снежный накат. Ветер будет умеренный, северный. Температура воздуха днём опустится до -18, -20°, а ночью до -25, -30°.