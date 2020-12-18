В Башкирии 23 семьи получили ключи от новых квартир

В селе Бакалы сдали социальный дом, куда переехали жители аварийных домов и сироты. Ключи получили 23 семьи.

Этого события жители аварийных домов и сироты ждали долгие годы. Даже получив ключи от новых квартир из рук главы администрации Бакалинского района, они, кажется, не до конца верят своему счастью. Строительство социального дома в рамках национального проекта началось в конце прошлого года. Сразу после торжественной церемонии новоселы оценили качество работ.

Для семьи Макарчук это первая благоустроенная квартира. После рождения сына Ильи они 10 лет прожили в старом бараке, который разваливался буквально на глазах. О таком ремонте и удобствах они даже не мечтали.

Новый многоквартирный дом соответствует всем требованиям для безопасного и качественного проживания. До сдачи под ключ он прошёл все проверки надзорных органов. Уже в следующем году новые квартиры получат и другие бакалинцы, входящие в категорию нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Счастливые новоселы получили не только новые квартиры, но и благоустроенную придомовую территорию с просторной парковкой и современной детской площадкой в рамках республиканской программы «Башкирские дворики».