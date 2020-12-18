В Башкирии 18-летнего водителя признали виновным в смерти школьницы

18-летнего жителя Кушнаренковского района осудили за смерть школьницы в страшном ДТП. Районный суд вынес обвинительный приговор по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, оставление места ДТП».

Инцидент произошёл ещё в апреле 2020 года. 18-летний парень без водительского удостоверения сел за руль «ВАЗ-2106». Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет.

В результате падения машины пострадали три пассажира – 15-летняя школьница скончалась на месте аварии, а ещё двое получили травмы и были госпитализированы. Сам 18-летний водитель сбежал с места ДТП. Парень сел на попутку и просто уехал домой.

В зале суда молодой человек пытался доказать, что после аварии находился в шоковом состоянии, ссылался на потерю памяти, чтобы доказать, что покинул место ДТП неумышленно. Однако суд всё равно признал парня виновным и приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ему предстоит выплатить компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.