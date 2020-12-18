Жительница Башкирии случайно сожгла чужой дом

Ещё в августе 2020 года пьяная женщина решила проведать своих родственников после застолья. Во дворе их дома в селе Аскино она выбросила непотушенную сигарету и спичку. Сразу воспламенилась дощатая веранда, а после огонь перекинулся и на весь дом.