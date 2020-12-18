В Уфе криптовалютчики воровали электроэнергию у жителей

Причиной низкого напряжения в домах стала деятельность криптовалютчиков. В Башкортостане выявили случаи незаконного подключения к сетям электроснабжения. Только за час на питание майнинговых ферм уходило более сотни киловатт энергии.

Эти кадры сняли электромонтеры. Они приехали в пятый кордон, расположенный в Кировском районе Уфы, чтобы выяснить, куда же так стремительно уходит энергия. На одну небольшую улицу установлен мощный трансформатор на 400 киловольт-ампер. Но люди жалуются, что напряжения в сети не хватает.

С сентября у нас были проблемы с напряжением. Между собой говорили, понять не могли, что происходит. В итоге в декабре решили позвонить оператору, телефон был указан на ТПшке. Позвонили, ребята оперативно в течение двух-трех часов приехали, начали заниматься этой проблемой. Андрей Максимов, житель кордона №5

Долго искать не пришлось. Внимание электромонтеров привлек дом 7А. Точнее, даже гараж, расположенный на территории участка. От столба электроопоры вниз был протянут целый пучок кабелей.

Понятно, что такая самодеятельность не смогла бы долго просуществовать. Электромонтерам не составило особого труда обнаружить незаконное подключение. С улицы не видно, но стоит заглянуть за столб, и сразу становится ясно, куда же так стремительно утекала энергия.

Майнинговая ферма, расположенная в этом гараже, возможно, приносила большие доходы криптовалютчикам. Но энергетикам однозначно нанесен ущерб, и не только они пострадали. Из-за низкого напряжения в домах мучились люди.

В ходе осмотра было установлено, что в данном гараже работает оборудование для майнинга криптовалюты, так называемые майнинговые фермы. На момент проверки общая потребляемая мощность составляла более 100 киловатт, что не могло не сказаться на ухудшении качества электрической энергии для всех жителей данного населенного пункта. Айдар Янгиров, заместитель директора центральных электрических сетей ООО «Башкирэнерго»