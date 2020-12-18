В Уфе криптовалютчики воровали электроэнергию у жителей

Причиной низкого напряжения в домах стала деятельность криптовалютчиков. В Башкортостане выявили случаи незаконного подключения к сетям электроснабжения. Только за час на питание майнинговых ферм уходило более сотни киловатт энергии.
Эти кадры сняли электромонтеры. Они приехали в пятый кордон, расположенный в Кировском районе Уфы, чтобы выяснить, куда же так стремительно уходит энергия. На одну небольшую улицу установлен мощный трансформатор на 400 киловольт-ампер. Но люди жалуются, что напряжения в сети не хватает.
Долго искать не пришлось. Внимание электромонтеров привлек дом 7А. Точнее, даже гараж, расположенный на территории участка. От столба электроопоры вниз был протянут целый пучок кабелей.
Понятно, что такая самодеятельность не смогла бы долго просуществовать. Электромонтерам не составило особого труда обнаружить незаконное подключение. С улицы не видно, но стоит заглянуть за столб, и сразу становится ясно, куда же так стремительно утекала энергия.
Майнинговая ферма, расположенная в этом гараже, возможно, приносила большие доходы криптовалютчикам. Но энергетикам однозначно нанесен ущерб, и не только они пострадали. Из-за низкого напряжения в домах мучились люди.
Более двух миллионов рублей ущерба понесли энергетики от незаконного подключения к сетям. И эти деньги, скорее всего, придется возвращать в судебном порядке. А вот по аналогичному факту, произошедшему в поселке Энергетик г. Нефтекамска, Фемида уже вынесла свое решение о взыскании стоимости объема бездоговорного потребления электроэнергии. Там майнинговая ферма располагалась в одном из гаражных боксов. В обоих случаях главная проблема – низкое напряжение в домах местных жителей – уже решена. Если потребители заметили падение и скачки напряжения в сети, говорят энергетики, необходимо сначала обратить внимание на соседей. Может быть, дело не в трансформаторе, а в элементарном хищении электроэнергии. Об этом можно сообщить по контактным телефонам на сайтах Башкирской электросетевой компании или «Башкирэнерго».