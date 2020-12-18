В России за сутки от коронавируса скончались 611 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые денные по заболевшим в России. Вся актуальная информация о пандемии коронавируса каждый день появляется на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки было зарегистрировано 28 552 новых зараженных COVID-19. Общее количество заболевших за всё время достигло 2 791 220. Одновременно при этом болеют 512 825человек.