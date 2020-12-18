В России за сутки от коронавируса скончались 611 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые денные по заболевшим в России. Вся актуальная информация о пандемии коронавируса каждый день появляется на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки было зарегистрировано 28 552 новых зараженных COVID-19. Общее количество заболевших за всё время достигло 2 791 220. Одновременно при этом болеют 512 825человек.
Полностью выздоровели за сутки 26 093 пациента (за всё время – 2 228 633). А смертью закончилось ещё 611 случаев. За всё время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались уже 49 762 человека.