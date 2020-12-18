Уфимский проект стелы «Города трудовой доблести» участвует в конкурсе

Военно-историческое общество проводит конкурс на лучший проект стелы «Города трудовой доблести». В конкурсе участвует и макет №224877, разработанный в Уфе. Победивший макет будет установлен во всех городах России.
Проголосовать за проект из Башкирии можно на сайте Военно-исторического общества.
Город трудовой доблести — почётное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны звания «Город трудовой доблести».
Согласно указу, звание присвоение Екатеринбургу, Боровичи, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.
За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или Красных знамен Государственного Комитета Обороны. Имеются многочисленные документальные подтверждения личного мужества и трудового героизма их жителей.
Фото: pm.histrf.ru