В Минобре Башкирии рассказали, вернутся ли школы к дистанционному обучению

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии, прокомментировал дистанционное обучение в школах республики. По его словам, такой формат обучения не повлиял на серьезное сокращение заболевших COVID-19.
Напомним, с 6 ноября по 6 декабря некоторые классы были переведены на онлайн-обучение, чтобы не допустить распространения коронавируса. Однако такая мера не показала «положительных эффектов».
Дистанционка не коснулась только 1-5 и 11 классы. Айбулат Хажин отметил, что теперь ученикам 10-х классов предстоит наверстать упущенное, чтобы успешно сдать ЕГЭ через год.