В Минобре Башкирии рассказали, вернутся ли школы к дистанционному обучению

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии, прокомментировал дистанционное обучение в школах республики. По его словам, такой формат обучения не повлиял на серьезное сокращение заболевших COVID-19.

Напомним, с 6 ноября по 6 декабря некоторые классы были переведены на онлайн-обучение, чтобы не допустить распространения коронавируса. Однако такая мера не показала «положительных эффектов».

Дистанционный режим обучения не принес каких-либо положительных эффектов в части массового и серьезного сокращения заболевших COVID-19. Мы делаем вывод, что для нас приоритетом является очное обучение, когда идет прямое взаимодействие педагога с учеником. Айбулат Хажин, министр образования Башкирии