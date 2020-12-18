ЦИК Башкирии отклонил часть заявок кандидатов в ТИК

ЦИК республики отклонил часть заявок кандидатов в территориальные избирательные комиссии от КПРФ. Причина – имевшиеся у представителей судимости.

Как отметили в ЦИКе, членство в избирательных комиссиях таких представителей партий дискредитирует саму избирательную систему. Против одного выступили члены местного бюро ТИКа.

Один из них был трижды судим – за кражу, кражу с проникновением и за мошенничество. Один был дважды судим за злоупотребление полномочиями и мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере. Мы все-таки посчитали, что членство в избирательных комиссиях таких представителей политических партий дискредитирует как саму избирательную систему, так и политическую партию. Хотя повторюсь, что судимости действительно погашены.

Илона Макаренко, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан

Ранее четыре парламентские партии представили в каждый ТИК региона своих кандидатов. На сегодняшний день сформированы 63 комиссии из 69. Остальные шесть будут сформированы весной, когда истекут полномочия действующих членов.