ЦИК Башкирии отклонил часть заявок кандидатов в ТИК

Один из них был трижды судим – за кражу, кражу с проникновением и за мошенничество. Один был дважды судим за злоупотребление полномочиями и мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере. Мы все-таки посчитали, что членство в избирательных комиссиях таких представителей политических партий дискредитирует как саму избирательную систему, так и политическую партию. Хотя повторюсь, что судимости действительно погашены.

Илона Макаренко, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан