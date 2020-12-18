В Уфе за кражу смартфона задержали 24-летнего парня

Все манипуляции криминального фокусника запечатлела камера видеонаблюдения в одном из магазинов Инорса в Уфе. На кадрах покупатель расплачивается за товар и ловким движением отправляет чужой гаджет в карман. Более того, пытается купленными масками стереть со стола отпечатки пальцев. Когда пропажа телефона обнаружилась, фото подозреваемого было передано всем нарядам полиции. В результате личность преступника установлена. Ворованный сотовый он успел сдать в ломбард.