В Башкирии пьяный парень угнал машину и врезался в бордюр

Юный автовладелец приехал в гости к другу в соседний город, встречу решили отметить застольем. Вскоре парень пошёл спать, но сквозь сон услышал шум колёс. Выглянув в окно, он увидел, что его «Лада Приора» пропала. Парень сразу обратился в полицию с заявлением о пропаже.

Оказалось, машину угнал его 21-летний знакомый. Парень решил докупить алкоголь, но уже был в нетрезвом состоянии, поэтому врезался в бордюр. К слову, за руль молодой человек сел без водительских прав, так как ранее лишился их за пьяное вождение. У «Лады Приоры» он сжёг сцепление.