В башкирском городе появился детский сад на 110 мест

В Давлеканово появился новый детский сад. Он рассчитан на 110 детей. Его главной особенностью стало то, что в нем предусмотрены места для самых маленьких – работать будут сразу две ясельные группы.
Строительство дошкольного учреждения стало возможным благодаря национальному проекту «Демография» и Республиканской адресной инвестиционной программе.
Напомним, что к возведению социального объекта строители приступили летом прошлого года. Государственным заказчиком выступило Управление капитального строительства Республики Башкортостан, генеральным подрядчиком - ООО «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ».
Детский сад рассчитан на 6 групп, включая две ясельные. Проектом предусмотрено зонирование территории. Игровая зона включает в себя: шесть групповых и общую физкультурную площадки, установлены малые архитектурные формы, теневые навесы. В здании предусмотрен лифт для маломобильных групп населения.
- Здесь созданы все условия для детей, как самого раннего возраста, то есть для самых маленьких. Здесь есть определенные специальные группы, - рассказывает Анастасия Андреева, заведующая детским садом. - В них отдельные выходы на улицу, специальные кроватки, манежи, пеленальные столики, стульчики для кормления. Также у нас будут созданы все условия для детей постарше, - добавила руководитель учреждения.
Добавим, что до конца текущего года в г. Давлеканово планируется ввод еще одного дошкольного учреждения на 130 мест в рамках национального проекта «Демография», и как отмечают местные власти, это позволит полностью закрыть вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях.
Торжественное открытие детского сада на 110 мест, с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм, запланировано на 25 декабря текущего года.
На сегодняшний день Управление капитального строительства Башкортостана выступает государственным заказчиком строительства более 20 дошкольных образовательных учреждений. Возведение объектов осуществляется, как в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы, так и в рамках реализации национальных и федеральных проектов. В соответствии с национальным проектом «Демография» запланировано построить 24 детских сада на почти четыре тысячи мест (в 2019 году - 22 детских сада на 3228 мест). В 2020 году на указанные цели выделены бюджетные ассигнования в общей сумме 3,9 млрд. рублей, в том числе из бюджета РФ – 1,987 млрд. рублей.