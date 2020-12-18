В башкирском городе появился детский сад на 110 мест

На сегодняшний день Управление капитального строительства Башкортостана выступает государственным заказчиком строительства более 20 дошкольных образовательных учреждений. Возведение объектов осуществляется, как в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы, так и в рамках реализации национальных и федеральных проектов. В соответствии с национальным проектом «Демография» запланировано построить 24 детских сада на почти четыре тысячи мест (в 2019 году - 22 детских сада на 3228 мест). В 2020 году на указанные цели выделены бюджетные ассигнования в общей сумме 3,9 млрд. рублей, в том числе из бюджета РФ – 1,987 млрд. рублей.