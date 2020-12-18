В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти 11 человек в огне

В Башкирии дело о пожаре в пансионате для престарелых получило продолжение. Было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, 15 декабря частный дом в деревне Ишбулдино Абзелиловского района охватило огнём. В момент возгорания в помещении находились 16 человек. Пятерым удалось спастись – сиделка вынесла на себе трёх пенсионеров и свою несовершеннолетнюю дочь. 11 постояльцев от 57 до 80 лет трагически скончались.

Ранее по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 3 ст. 238 УК РФ, которые соединены в одно производство. В рамках расследования уголовного дела руководителю дома престарелых предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ по РБ

По версии следствия, должностные лица местного самоуправления не обеспечили контроль за домом престарелых. Контролирующие и надзорные органы не провели нужных проверок и не обеспечили необходимый надзор.

В настоящее время следователями истребована необходимая документация, относящиеся к деятельности дома престарелых, а также документация из муниципальных и иных органов о принимаемых мерах и поступавших обращениях. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременное принятие необходимых мер реагирования. пресс-служба СК РФ по РБ