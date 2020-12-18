В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти 11 человек в огне

В Башкирии дело о пожаре в пансионате для престарелых получило продолжение. Было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».
Напомним, 15 декабря частный дом в деревне Ишбулдино Абзелиловского района охватило огнём. В момент возгорания в помещении находились 16 человек. Пятерым удалось спастись – сиделка вынесла на себе трёх пенсионеров и свою несовершеннолетнюю дочь. 11 постояльцев от 57 до 80 лет трагически скончались.
По версии следствия, должностные лица местного самоуправления не обеспечили контроль за домом престарелых. Контролирующие и надзорные органы не провели нужных проверок и не обеспечили необходимый надзор.
Фото: СК РФ по РБ.