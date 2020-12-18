Оборонялся: житель Уфы зарезал мужчину около подъезда жилого дома

Житель Уфы при самообороне зарезал мужчину. Убийство произошло в Советском районе около одного из подъездов жилого дома. Накануне суд вынес ему приговор.

Вопиющий случай произошел в сентябре текущего года. Известно, что подсудимый вмешался в драку между потерпевшим и его оппонентом. Появление третьего лица не понравилось погибшему, он повалил его на землю, начал избивать и душить. Опасаясь за свою жизнь, подсудимый три раза ударил соперника ножом.