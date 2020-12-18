В Уфе пропала 65-летняя пенсионерка с потерей памяти

В столице Башкирии при загадочных обстоятельствах пропала 65-летняя Альфина Хасанова. Она перестала выходить на связь в понедельник, 14 декабря. Женщина страдает потерей памяти, поэтому важно найти ее как можно быстрее.

Приметы пенсионерки: телосложение среднее, рост около 150 см, карие глаза, черные волосы, имеется проседь. Она была одета в длинный пуховик черного цвета, горнолыжные штаны, черную кофту и светлую шапку. На ногах у нее были угги черного цвета.