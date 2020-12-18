В Уфе задержали мужчину, который «слил» интимные фото 13-летней девочки

Накануне в Уфе задержали 38-летнего жителя Саратовской области, который "слил" интимные фотографии 13-летней школьницы в сеть. В отношении него следователи возбудили уголовное дело.
В 2017 году в соцсети у школьницы из Пензенской области завязалось тесное общение с подозреваемым. Злоумышленник попросил ее скинуть ему интимные фото, на что девочка согласилась и отправила снимки.
После этого собеседник пропал и объявился только в июле 2019 года. Школьница не захотела с ним больше общаться и занесла его в «черный список». Мужчина разозлился и из-за мести разослал ее фото друзьям несовершеннолетней. Они рассказали об этом девочке, после чего та вместе с мамой пошла в полицию. Извращенца объявили в федеральный розыск и задержали в Уфе. Он находился там проездом, возвращаясь с вахты.
Свою вину мужчина признал. Ему грозит до 10 лет колонии.