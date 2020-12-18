В Уфе задержали мужчину, который «слил» интимные фото 13-летней девочки

После этого собеседник пропал и объявился только в июле 2019 года. Школьница не захотела с ним больше общаться и занесла его в «черный список». Мужчина разозлился и из-за мести разослал ее фото друзьям несовершеннолетней. Они рассказали об этом девочке, после чего та вместе с мамой пошла в полицию. Извращенца объявили в федеральный розыск и задержали в Уфе. Он находился там проездом, возвращаясь с вахты.