В Уфе определили лучшую медсестру Башкирии

В этом году в конкурсе профессионального мастерства приняли участие более 900 медсестер из педиатрических участков больниц. Девять из них вышли в финал.

Работа как ритм жизни. Анна Курочкина из Туймазинской центральной районной больницы считает, что не зря выбрала профессию, которая привлекала ее с детства. Общий стаж ее работы составляет 27 лет. За свои заслуги она даже получила звание «Отличник здравоохранения республики».

Связать свою жизнь с медициной в детстве еще, наверно, решила. Все время играла в докторов, больнички, какие-то карточки заводила, что-то писала, дома всех лечила. Анна Курочкина, победительница конкурса

Больше всего Анну Викторовну ценят за ее внимательность. «К своей работе относится очень серьезно, обращает внимание на каждую деталь», – говорят о ней коллеги.

Пользуется заслуженным уважением среди пациентов маленьких, родителей, спасибо большое за ее тепло, доброту, она душой болеет за каждого ребенка. Людмила Хромых, врач-педиатр Туймазинской ЦРБ

В этом году в республиканском конкурсе среди медсестер участвовали более 900 медработников. Оценивались как теоретические, так и практические знания участников. Победителей и финалистов конкурса – девять медсестер – пригласили в Дом профсоюзов, где им вручили дипломы и денежные сертификаты. В числе награжденных специалисты из Октябрьского, Кумертау, Стерлитамакского, Бакалинского и Салаватского районов.

Первый этап был тестирование. На тестировании нужно из 100 набрать 95 баллов. Задачи были очень сложные. Второй этап у нас – конкурс манипуляций. Здесь у нас были и медицинская сестра в перевязочной, и оказать сердечно-легочную реанимацию. Ирина Засыпкина, президент профессиональной ассоциации специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием Республики Башкортостан

С нелегкой работой участковой медсестры справится не каждый, ведь в этой профессии нужна эмоциональная стойкость и бескорыстное желание помогать людям. Кроме лечебной работы, нужно организовать патронаж над новорождёнными, планировать профилактические прививки. Важно находить общий язык не только с малышами, но и с их родителями.

Сложность работы заключается в том, чтобы найти общий язык с родителями, бабушками, дедушками, которые окружают ребенка. Надо постоянно самосовершенствоваться, что-то изучать, дополнительную литературу. Нужно уметь грамотно ответить на вопросы родителей новоиспеченных, помочь ребенку вырасти здоровым. Анна Курочкина, победительница конкурса