В Уфе определили лучшую медсестру Башкирии

В этом году в конкурсе профессионального мастерства приняли участие более 900 медсестер из педиатрических участков больниц. Девять из них вышли в финал.
Работа как ритм жизни. Анна Курочкина из Туймазинской центральной районной больницы считает, что не зря выбрала профессию, которая привлекала ее с детства. Общий стаж ее работы составляет 27 лет. За свои заслуги она даже получила звание «Отличник здравоохранения республики».
Больше всего Анну Викторовну ценят за ее внимательность. «К своей работе относится очень серьезно, обращает внимание на каждую деталь», – говорят о ней коллеги.
В этом году в республиканском конкурсе среди медсестер участвовали более 900 медработников. Оценивались как теоретические, так и практические знания участников. Победителей и финалистов конкурса – девять медсестер – пригласили в Дом профсоюзов, где им вручили дипломы и денежные сертификаты. В числе награжденных специалисты из Октябрьского, Кумертау, Стерлитамакского, Бакалинского и Салаватского районов.
С нелегкой работой участковой медсестры справится не каждый, ведь в этой профессии нужна эмоциональная стойкость и бескорыстное желание помогать людям. Кроме лечебной работы, нужно организовать патронаж над новорождёнными, планировать профилактические прививки. Важно находить общий язык не только с малышами, но и с их родителями.
Победители получили дипломы и денежные сертификаты от 10 до 15 тысяч рублей. Однако самой главной наградой за свой труд настоящие профессионалы считают признание и уважение.