В Башкирии показали работу волонтёров Нефтекамска

С доставкой на дом. Девятый месяц в республике помощь получают все, кто оказался в изоляции. Пожилым людям доставляют продукты и товары первой необходимости. Заболевшим добровольцы привозят лекарства.

Супергерои в Нефтекамске не носят плащи, они облачаются в жилеты. Штаб «Октава» существовал и раньше, до пандемии. Здесь подростки занимались патриотическим воспитанием, проводили различные мероприятия. Волонтёрский штаб именно по противодействию коронавируса был создан с начала пандемии, в марте. И за время работы помощи дождались свыше 5,5 тысяч человек.

Пожилых людей не только обзванивают. К тем, у кого нет мобильной связи, сотрудники штаба выезжают на дом, чтобы узнать о здоровье и уточнить, нужна ли помощь. После формируют списки и к делу подключаются уже сами волонтёры.

Доставка для ковидных пациентов или контактных происходит с соблюдением всех правил безопасности. Чтобы минимизировать риски, оплату за продукты переводятся на карту. Волонтеры также развозят и бесплатные лекарства для больных коронавирусом на амбулаторном лечении.

Для ковид-пациентов, которые лечатся дома, получаем в поликлинике и развозим порядка 20-40 наборов в день. Есть и продуктовая поддержка нуждающихся – у нас налажено взаимодействие со спонсорами. Элина Бадретдинова, руководитель волонтёрского штаба г. Нефтекамска