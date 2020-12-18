В Башкирии показали работу волонтёров Нефтекамска

С доставкой на дом. Девятый месяц в республике помощь получают все, кто оказался в изоляции. Пожилым людям доставляют продукты и товары первой необходимости. Заболевшим добровольцы привозят лекарства.
Супергерои в Нефтекамске не носят плащи, они облачаются в жилеты. Штаб «Октава» существовал и раньше, до пандемии. Здесь подростки занимались патриотическим воспитанием, проводили различные мероприятия. Волонтёрский штаб именно по противодействию коронавируса был создан с начала пандемии, в марте. И за время работы помощи дождались свыше 5,5 тысяч человек.
Пожилых людей не только обзванивают. К тем, у кого нет мобильной связи, сотрудники штаба выезжают на дом, чтобы узнать о здоровье и уточнить, нужна ли помощь. После формируют списки и к делу подключаются уже сами волонтёры.
Доставка для ковидных пациентов или контактных происходит с соблюдением всех правил безопасности. Чтобы минимизировать риски, оплату за продукты переводятся на карту. Волонтеры также развозят и бесплатные лекарства для больных коронавирусом на амбулаторном лечении.
Ходить в магазины и вручать пакеты пожилым людям недостаточно. Нужно, чтобы кто-то помогал делать это быстро. Одной инициативы волонтёров мало. В дело вступают добровольцы с машинами. Частично материальные расходы они берут на себя. В 2020 году значимость волонтёрского движения возросла как никогда. Вместе с медиками добровольцы вступили в борьбу с пандемией и оказали поддержку тысячам человек. Они не просто помогли пожилым, нуждающимся или больным – они стали для них символом заботы и участия, вселили в них оптимизм и веру в человечность.