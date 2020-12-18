На Башкирию надвигается снежная буря

В Башкирию пришли снегопады, в Уфе и некоторых районах республики небольшая метель. На дорогах гололед, а потому госавтоинспекторы просят автовладельцев не выезжать из населенных пунктов, если нет острой необходимости, быть осторожнее и внимательнее на дорогах, не превышать скорость и помнить о безопасной дистанции.