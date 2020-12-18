Радий Хабиров принял участие в онлайн-совещании госкорпорации развития ВЭБ.РФ

Совещание касалось внедрения в стране качественных инвестиций в части инфраструктуры. Глава Башкирии рассказал о том, как в Уфе реализуется крупнейший республиканский транспортный проект – строительство Восточного выезда из города.
Выезд соединит Уфу с трассой М5 к концу 2023 года. Этот проект стал одним из трех пилотных в Национальной системе оценки и сертификации инфраструктурных проектов.
Как отметил Радий Хабиров, в Башкирии реализуются 26 проектов на принципах государственно-частного партнёрства. Сумма реализации – 40 миллиардов рублей. По словам руководителя региона, республика заинтересована в сотрудничестве с сильными партнёрами с целью разработки новых инициатив.