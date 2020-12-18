В Уфе ушёл из жизни заслуженный нефтяник БАССР Шаукат Ахатов

Потеря для всей отрасли и республики. Ушёл из жизни старейший нефтепроводчик Башкортостана, заслуженный нефтяник БАССР, Почётный нефтяник СССР Шаукат Ахатов. Ученый и преподаватель, он внес значительный вклад в строительство, эксплуатацию, реконструкцию и капитальный ремонт магистральных нефтепроводов. Шаукату Нурлыгаяновичу было 98 лет.
Территорию России опоясывают тысячи километров нефтепроводов, и многие это воспринимают как должное. Но мало кто знает, что к их строительству приложил руку уроженец Илишевского района, инженер-нефтяник Шаукат Ахатов. Выпускник Московского нефтяного института имени Губкина начал работать на трубопроводном транспорте в 1952 году. В начале 70-х возглавил Урало-Сибирское нефтепроводное управление. Его коллега и соратник Марат Сайдашев, с которым Шаукат Нурлыгаянович проработал 35 лет, вспоминает, что самым ответственным и напряженным периодом работы стало для него строительство нефтепровода «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск». Задача была поставлена ЦК КПСС и выполнена не только на отлично, но и досрочно. Позже также досрочно удалось ввести в эксплуатацию аналогичный нефтепровод «Нижневартовск – Курган – Куйбышев», обеспечив перекачку западносибирской нефти.
Работа отнимала у Шауката Ахатова практически всё время. В командировках приходилось находиться по несколько месяцев, поэтому и с семьей встречи были редкими. Но это не повлияло на отношения с женой и сыном. И хотя его наследник выбрал другую профессию – стал учёным – отец никогда его в этом не упрекал. Им всегда было, о чём поговорить.
Шаукат Ахатов был и рационализатором. При его непосредственном участии разработаны передовые технологии, такие как перекачка «сырой» и обессоленной экспортной нефти по одному трубопроводу и другие. Экономический эффект от их внедрения в период с 1970-го по 82-й год составил почти 4 миллиона рублей в деньгах того времени. Выйдя на пенсию, Шаукат Нурлыгаянович стал преподавать в УГНТУ и вырастил ещё не одно поколение профессиональных нефтяников.
За все время работы под руководством Шауката Ахатова было проложено 7,5 тыс. км линейной части нефтяных магистралей. Почетный нефтяник СССР, Кавалер Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Знака Почета ушел из жизни 7 декабря. Шаукату Нурлыгаяновичу было 98 лет.