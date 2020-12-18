В Уфе ушёл из жизни заслуженный нефтяник БАССР Шаукат Ахатов

Потеря для всей отрасли и республики. Ушёл из жизни старейший нефтепроводчик Башкортостана, заслуженный нефтяник БАССР, Почётный нефтяник СССР Шаукат Ахатов. Ученый и преподаватель, он внес значительный вклад в строительство, эксплуатацию, реконструкцию и капитальный ремонт магистральных нефтепроводов. Шаукату Нурлыгаяновичу было 98 лет.

Территорию России опоясывают тысячи километров нефтепроводов, и многие это воспринимают как должное. Но мало кто знает, что к их строительству приложил руку уроженец Илишевского района, инженер-нефтяник Шаукат Ахатов. Выпускник Московского нефтяного института имени Губкина начал работать на трубопроводном транспорте в 1952 году. В начале 70-х возглавил Урало-Сибирское нефтепроводное управление. Его коллега и соратник Марат Сайдашев, с которым Шаукат Нурлыгаянович проработал 35 лет, вспоминает, что самым ответственным и напряженным периодом работы стало для него строительство нефтепровода «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск». Задача была поставлена ЦК КПСС и выполнена не только на отлично, но и досрочно. Позже также досрочно удалось ввести в эксплуатацию аналогичный нефтепровод «Нижневартовск – Курган – Куйбышев», обеспечив перекачку западносибирской нефти.

Этот человек сделал очень многое для предприятия, на котором я и многие коллеги проработали по 30 и более лет. Иметь надо в виду, что это довольно сложное производство. Во-первых, оно круглосуточное. Взрывопожароопасное. Поэтому всё время нужно было быть начеку. И, слава богу, мы с этим делом справлялись. Благодаря старшим товарищам, одним из которых был Шаукат Нурлыгаянович. Марат Сайдашев, коллега Шауката Ахатова

Работа отнимала у Шауката Ахатова практически всё время. В командировках приходилось находиться по несколько месяцев, поэтому и с семьей встречи были редкими. Но это не повлияло на отношения с женой и сыном. И хотя его наследник выбрал другую профессию – стал учёным – отец никогда его в этом не упрекал. Им всегда было, о чём поговорить.

Влияние отца на выбор профессии колоссальное было. Но в то же время непосредственно нефтяным инженером я не стал. О чём ни я, ни он не жалели. И очень часто с ним обсуждали многие физические аспекты, связанные так или иначе с добычей и переработкой, транспортировкой нефти как физического объекта. Ему это всегда было интересно. Искандер Ахатов, сын Шауката Ахатова, директор центра проектирования Сколковского института науки и технологии

Шаукат Ахатов был и рационализатором. При его непосредственном участии разработаны передовые технологии, такие как перекачка «сырой» и обессоленной экспортной нефти по одному трубопроводу и другие. Экономический эффект от их внедрения в период с 1970-го по 82-й год составил почти 4 миллиона рублей в деньгах того времени. Выйдя на пенсию, Шаукат Нурлыгаянович стал преподавать в УГНТУ и вырастил ещё не одно поколение профессиональных нефтяников.

Он же защитил свою кандидатскую диссертацию, будучи работников производства. Был начальником управления и занялся наукой. Консультировал студентов, был доброжелательным. У Шауката Нурлыгаяновича был огромный производственный опыт. Поэтому студенты, конечно, к нему старались попасть на консультацию. Мурсалим Гареев, профессор кафедры Уфимского государственного нефтяного технического университета