В Башкирии увеличили денежный приз для самого трезвого села

Участниками конкурса «Трезвое село» стали больше 2 тысяч деревень и сёл Башкортостана. До конца ноября проходил муниципальный этап. С 1 по 7 декабря принимали по одной заявке от каждого района. В этом году глава республики увеличил призовой фонд конкурса в 10 раз. По всему региону сейчас проходят забеги, велопробеги, ярмарки и антиалкогольные рейды.

С этими наволочками и накидками Шамсуя Закирова когда-то переехала в дом мужа. Расшитые яркими цветами – их смастерила ещё мама пенсионерки. Это приданое женщина бережно сохранила как память о традициях. А Рузиля Халялова и сегодня прядёт вручную овечью шерсть.

Репетируют дома, выступают – перед всем селом. Сами шьют и национальные костюмы. На дому и шахматный кружок. В роли гроссмейстера-любителя – многодетная мама.

А вот Азиф и Альфира Зариповы – начинающие строители. Для местной детворы соорудили футбольную и волейбольную площадки. Зимой – коньки и лыжи. Взрослое поколение старается догонять. Занимаются скандинавской ходьбой, говорят, достаточно незамысловатых палок из соседнего леса.

В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок. Больше 2 тысяч от 54 районов республики. В Уфе прошло заседание оргкомитета, в новинку и формат – теперь в режиме онлайн.

Самое основное изменение – в этом году разделили на 4 категории. Больше всего из 1-2 категории – средние по численности населенные пункты, от 200 человек до 1000. Эльвира Аиткулова, заместитель Госсобрания Республики Башкортостан, председатель президиума Всемирного курултая башкир