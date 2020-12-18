В Башкирии увеличили денежный приз для самого трезвого села

Участниками конкурса «Трезвое село» стали больше 2 тысяч деревень и сёл Башкортостана. До конца ноября проходил муниципальный этап. С 1 по 7 декабря принимали по одной заявке от каждого района. В этом году глава республики увеличил призовой фонд конкурса в 10 раз. По всему региону сейчас проходят забеги, велопробеги, ярмарки и антиалкогольные рейды.
С этими наволочками и накидками Шамсуя Закирова когда-то переехала в дом мужа. Расшитые яркими цветами – их смастерила ещё мама пенсионерки. Это приданое женщина бережно сохранила как память о традициях. А Рузиля Халялова и сегодня прядёт вручную овечью шерсть.
Репетируют дома, выступают – перед всем селом. Сами шьют и национальные костюмы. На дому и шахматный кружок. В роли гроссмейстера-любителя – многодетная мама.
А вот Азиф и Альфира Зариповы – начинающие строители. Для местной детворы соорудили футбольную и волейбольную площадки. Зимой – коньки и лыжи. Взрослое поколение старается догонять. Занимаются скандинавской ходьбой, говорят, достаточно незамысловатых палок из соседнего леса.
В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок. Больше 2 тысяч от 54 районов республики. В Уфе прошло заседание оргкомитета, в новинку и формат – теперь в режиме онлайн.
В этом году по решению Главы Башкортостана призовой фонд увеличен в 10 раз. Эти средства пойдут на благоустройство района. Например, строительство ещё одной спортивной площадки. Участники стараются трезво оценивать свои шансы на победу.