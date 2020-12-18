В Уфе наградили лауреатов национальной телевизионной премии «Лидеры региона»

Проект направлен на оценку роли предпринимателей, бизнесменов и видных деятелей общественности на историю, развитие и становление Башкортостана. Премию вручают третий год подряд, организатором также является Фонд поддержки и развития малого бизнеса республики.
Проект реализуют в три этапа. Сначала номинантов определяли телезрители, после итоги подводила специальная комиссия, отбирая 45 человек из общего списка. На сайте «Лидеры региона» среди номинантов проходило интернет-голосование, а на заключительном этапе оставалось по 3 человека на каждую номинацию. В этом году их 9.
Среди номинаций самой актуальной, по крайней мере, в этом году оказалась «Время героев». Среди номинантов – те, кто самоотверженно сражался с коронавирусной инфекцией. Это врачи, медработники, волонтеры и неравнодушные люди. Победу одержал главный врач демской больницы Уфы Фаниль Шамигулов.