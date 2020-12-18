В Башкирии солдаты готовятся защищать честь республики на спартакиадах

Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады в Алкино начали подготовку к спортивным соревнованиям. Солдатам предстоит защищать честь республики и военной части на предстоящих спартакиадах. Причем свежее пополнение новобранцев существенно усилило команду.

Четкий бросок – и соперник повержен. Шансов у него выстоять не было. Чемпион мира и России по борьбе на поясах Артур Зулькарнаев привык укладывать соперников на лопатки. Тренировки строго 3 раза в неделю. И проходят они в спортзале воинской части. Прославленный спортсмен сейчас несет службу в рядах Вооруженных сил России.

Я надеялся, что будет возможность заниматься. К счастью, сюда попал, в Алкино, у себя. Получается, с залом помогли. И тренируемся все хорошо. И мне пришлось расставаться с курэшем, любимым делом, во время армии. Артур Зулькарнаев, военнослужащий

Сейчас Артур готовится к Кубку России. Кроме него здесь тренируется и команда военной части по армейскому рукопашному бою. Все на гражданке занимались различными единоборствами. На носу у них соревнования Центрального военного округа и инженерных войск.

На данный момент у нас в призыве спортсмены очень высокого класса. У нас 3 человека из сборной России, 3 человека сборной Башкирии. Сейчас мы вам показали борцов и ударников. Есть еще лыжники. Надеемся на высокие результаты. Казбек Бабаев, помощник командира воинской части по физической подготовке