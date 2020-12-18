В Башкирии солдаты готовятся защищать честь республики на спартакиадах

Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады в Алкино начали подготовку к спортивным соревнованиям. Солдатам предстоит защищать честь республики и военной части на предстоящих спартакиадах. Причем свежее пополнение новобранцев существенно усилило команду.
Четкий бросок – и соперник повержен. Шансов у него выстоять не было. Чемпион мира и России по борьбе на поясах Артур Зулькарнаев привык укладывать соперников на лопатки. Тренировки строго 3 раза в неделю. И проходят они в спортзале воинской части. Прославленный спортсмен сейчас несет службу в рядах Вооруженных сил России.
Сейчас Артур готовится к Кубку России. Кроме него здесь тренируется и команда военной части по армейскому рукопашному бою. Все на гражданке занимались различными единоборствами. На носу у них соревнования Центрального военного округа и инженерных войск.
В остальное время спортсмены живут по общему распорядку. О том, что пошли служить, не жалеют. Да и воинская дисциплина помогает держать форму. А прохождение мужской школы жизни позволит открыть многие двери в будущем.