Жительница Башкирии познакомилась в интернете с «проблемным» мужчиной

Жительница Башкирии познакомилась в интернете с мужчиной, оказавшимся очень «проблемным» человеком. Кроме того, позже выяснилось, что все его проблемы – хитроумный способ «выкачать» из доверчивой женщины деньги.

Когда женщина это поняла, мужчина уже перестал отвечать на ее сообщения, тогда-то пострадавшая и обратилась в полицию. Правоохранителям 31-летняя жительница Нефтекамска рассказала, как все было.

После знакомства в интернете между мужчиной и женщиной велась приятная переписка. Но приехать на свидание кавалер не мог – машина сломалась. Ему срочно нужны были деньги на ремонт и запчасти, и женщина тут же перекинула ему денег.

А через некоторое время мужчина рассказал, что у него якобы заболела мама, у нее выявили злокачественную опухоль. И теперь уже нужны были деньги на дорогие лекарства.