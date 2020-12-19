В Башкирии завершена установка еще одного ФАПа

Здание обеспечено системой водоснабжения и канализации, отопление электрическое, оснащён всем необходимым оборудованием и медицинской мебелью согласно стандарта оснащения, в ближайшее время ожидается подключение к сети интернет для работы в РМИАС. В текущем году в деревнях Русский Саскуль и Нижний Ташбукан Гафурийского района будут установлены новые фельдшерско-акушерские пункты.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РБ