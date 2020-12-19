В Башкирии завершена установка еще одного ФАПа

В Башкирии появился еще один модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его установили в деревне Русский Саскуль на территории Гафурийского района.
В Министерстве здравоохранения РБ сообщили, что новый ФАП был приобретен на деньги из республиканского бюджета. Медучреждение отвечает современным требованиям.
В ФАПе имеются кабинеты приема фельдшера и акушерки. Также выделены помещения под смотровую и процедурно-прививочный кабинеты. Отведено место ожидания приема, комната для персонала и санузел.
В течении года в Башкирии было установлено 97 подобных модульных пунктов, приобретены мебель и оборудование.
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РБ