В Башкирии число заболевших коронавирусом перешагнуло отметку в 17 тысяч

В Башкирии пройдена еще одна отметка по числу заболевших коронавирусом. За весь период пандемии в республике зарегистрировали более 17 тысяч больных.

Согласно обновленным данным оперативного штаба РБ, к 19 декабря в республике за сутки выявили 157 фактов заражения. С учетом новых случаев общее число больных составило 17 101 человек.

Выписано за сутки 150 пациентов. А с начала пандемии излечились от коронавируса уже 13 683 человек. Но за сутки также увеличилось и число жертв. В республике зарегистрировали 3 новых летальных исхода. Всего в Башкирии скончались от коронавируса 120 человек.