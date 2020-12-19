В Башкирии эвакуировали 16 человек из-за горящей квартиры

В Башкирии загорелась квартира. Из-за этого пришлось экстренно эвакуировать 16 человек, в числе которых было 6 детей.

Пожар произошел глубокой ночью на ул. Победы в Нефтекамске. В многоквартирном доме загорелась однокомнатная квартира. Прибывшие сотрудники МЧС Башкирии принялись ликвидировать пламя, используя в том числе 1 ствол РСК-50.

К трем часам ночи пламя было потушено. Во время спасательных работ было эвакуировано 16 человек из опасной зоны. К тушению были подключены 2 единицы техники. Причины пожара пока неизвестны, обстоятельства происшествия выясняет дознаватель МЧС.