В России за сутки обнаружено более 28 тысяч больных коронавирусом

В России за сутки было обнаружено 28 209 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего по стране за весь период пандемии коронавируса было выявлено 2 819 429 случаев болезни. Проведено более 85,4 миллионов тестов.

На данный момент выписано по выздоровлению 2 254 742 человека, из них более 26 тысяч пациентов выписано за сутки. Но и погибших становится больше. За сутки число летальных исходов от коронавируса выросло на 585 случаев и достигло отметки в 50 347.