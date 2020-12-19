Пожар в Башкирии уничтожил дом и убил двоих людей

В Башкирии в очередном пожаре погибли люди. На этот раз трагедия произошла в селе Батталово, расположенном в Учалинском районе.

Пожар охватил деревянный дом на ул. Молодежной. Когда пожарные ликвидировали возгорание, ими были обнаружены два мертвых тела. Установлено, что погибшими оказались женщина 1959 года рождения и мужчина 1968 года рождения.

В МЧС Башкирии сообщили, что причины пожара пока остаются неизвестными. Выяснением обстоятельств, приведших к трагедии, займется следственно-оперативная группа совместно с дознавателем.