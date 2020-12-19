В Башкирии из-за пьяного водителя пострадал человек

В Башкирии ночью пьяный водитель устроил одиночное ДТП. После этого экстренно госпитализировали пассажира автомобиля, которым и управлял нетрезвый мужчина.

Дорожно-транспортное происшествие было совершено в селе Раевка в Альшеевском районе Башкирии. Местный житель 30 лет управлял автомобилем Ford Focus и в какой-то момент не справился с рулевым управлением.

В итоге мужчина совершил наезд на металлическое тросовое ограждение. Из-за этого пострадал 24-летний пассажир иномарки. Его сразу же госпитализировали.

Главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов сообщил, что водитель не только находился в пьяном виде за рулем, но и не имел водительских прав. В ГИБДД начали разбирательство по факту ДТП.