В Башкирии в ДТП со снегоуборочной техникой пострадал 7-летний ребенок

В Башкирии накануне днем столкнулись легковой автомобиль и грузовик – спецавто на базе ЗиЛ. В результате ДТП пострадали двое, в том числе маленький ребенок.

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в Кушнаренковском районе на 1279 километре трасса Москва-Уфа. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился 52-летний житель Чишминского района республики.

Грузовик занимался снегоуборочными работами и очищал в тот момент обочину от выпавшего снега. В ГИБДД Башкирии сообщили, что в ДТП пострадали водитель легковушки и его 7-летний сын. Обоих увезли с места происшествия на скорой.