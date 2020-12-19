Жительница Уфы намеревалась выручить деньги за краденный сыр

Жительница Уфы решила подзаработать путем торговли. Но продукцию для быстрых продаж она решила приобрести незаконно.
Уфимка пошла на кражу. Для этого она прошла в один из супермаркетов. Как рассказали работники магазина правоохранителям, женщина пришла с днем с сумочкой в руках.
После прогулки по торговому залу женщина направилась к выходу, но сотрудники магазина заметили у нее пакет и попросили показать, что внутри. В нем обнаружился сыр. После этого работники супермаркета вызвали полицию.
Фото и видео: Пресс-служба МВД по Уфе