Жительница Уфы намеревалась выручить деньги за краденный сыр

Жительница Уфы решила подзаработать путем торговли. Но продукцию для быстрых продаж она решила приобрести незаконно.

Уфимка пошла на кражу. Для этого она прошла в один из супермаркетов. Как рассказали работники магазина правоохранителям, женщина пришла с днем с сумочкой в руках.

После прогулки по торговому залу женщина направилась к выходу, но сотрудники магазина заметили у нее пакет и попросили показать, что внутри. В нем обнаружился сыр. После этого работники супермаркета вызвали полицию.

Предварительно установлено, что женщина зашла в торговое помещение, улучив момент, что за ней никто не наблюдает, забрала с прилавка 23 упаковки сыра, сложив их в пакет. 42-летняя ранее судимая уфимка рассказала стражам порядка, что сыр хотела продать случайным прохожим. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Пресс-служба МВД по Уфе