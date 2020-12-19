Опубликован график работы медучреждений Башкирии в новогодние праздники

Министерство здравоохранение в приказном порядке сформировало график работы для медицинских организаций республики в новогодние праздники.
Так, уже с 19 декабря по 11 января будущего года руководящий состав Минздрава и руководители медорганизаций республики приступают к круглосуточному дежурству. Амбулаторно-поликлинические учреждения 31 декабря, а также с 1 по 8 января должны работать с 8 утра до 17 часов – по графику праздничного дня. Но прием вызовов будет проводиться на час меньше – до 16 часов.
Также до 16 часов 10 января 2021 года будет работать и служба неотложной помощи.
Стационары должны обеспечить наличие резервных коек, запас препаратов и экстренное оказание медпомощи.
Травмпункты Уфы для взрослого населения работают круглосуточно. Работа детских травмпунктов в Уфе будет организована несколько иначе.
Травмпункт Республиканской детской клинической больницы и травмпункт Городской детской клинической больницы №17 Уфы будут работать круглосуточно А травмпункты Детских поликлиник №4 и №5 будут принимать с 8 утра до 22 часов.
Офтальмологический травмпункт ГКБ №10 и травмпункт Уфимского НИИ глазных заболеваний также будут работать круглосуточно. С зубной болью можно будет обратиться в круглосуточные стоматологическую поликлинику №2 и детскую стоматологическую поликлинику №7.