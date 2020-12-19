Опубликован график работы медучреждений Башкирии в новогодние праздники

Так, уже с 19 декабря по 11 января будущего года руководящий состав Минздрава и руководители медорганизаций республики приступают к круглосуточному дежурству. Амбулаторно-поликлинические учреждения 31 декабря, а также с 1 по 8 января должны работать с 8 утра до 17 часов – по графику праздничного дня. Но прием вызовов будет проводиться на час меньше – до 16 часов.