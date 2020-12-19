Минздрав Башкирии раскрыл подробности об умерших от коронавируса

В Башкирии за последние три дня от коронавируса скончались 9 человек. У каждого из них не только был подтвержден Covid-19, но и имелись другие сопутствующие заболевания, серьезно усложнившие течение основной болезни.

В Министерстве здравоохранения республики рассказал, чем болели последние 9 жертв инфекции. 17 декабря зарегистрировали три смерти. Один из погибших – житель Уфы 1934 года рождения. Мужчина страдал гипертонической болезнью, а также хроническим обструктивным бронхитом.

Вторая жертва коронавируса – жительница Чишминского района 1972 года рождения. Из сопутствующих заболеваний у женщины имелись венозное полнокровие внутренних органов и респираторный дистрес. Третьим был мужчина из Уфы 1951 года рождения с атеросклерозом аорты, ХИБС и хроническим обструктивным бронхитом.

18 декабря скончалась жительница Аскинского района 1963 года рождения, имеющая в списке сопутствующих заболеваний ИБС, ОНМК и тромбоз мезентериальных артерий. Все это при наличии коронавируса убило больную.

В этот же день зарегистрирована смерть женщины 1951 года рождения в Нуримановском районе. Она также имела сахарный диабет, страдала ангиоретинопатией и диабетической полинейропатией. С сахарным диабетом, не считая коронавирус, в тот же день умер житель Уфы 1940 года рождения.

Сегодня, 19 декабря, в республике вновь зарегистрировали три смерти от коронавируса среди пациентов. Общее число погибших на сегодня составляет 120 человек.