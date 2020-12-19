В Стерлитамаке прошло открытие филиала Республиканского инфекционного центра

В Стерлитамаке прошло открытие филиала Республиканского инфекционного центра при участии Главы Башкирии Радия Хабирова, Премьер-министра РБ Андрея Назарова, руководителя Минздрава Башкирии Максима Забелина и главы администрации Стерлитамака Владимира Куликова.

Инфекционный центр был возведен в Стерлитамаке за еще более меньший срок, чем в Зубово – за 50 дней. После завершения строительства госпиталь получал необходимое для начала работы лицензирование.

По информации Радия Хабирова, первых пациентов здесь начнут принимать уже в понедельник 21 декабря. А пока подобные «цветки курая» строят в других регионах страны.

Когда возникает угроза жизни и здоровью людей, мы можем мобилизоваться и быстро, компетентно, качественно строить такие очень нужные объекты. В нашем первом инфекционном центре в Уфимском районе квалифицированную медицинскую помощь уже получили более 5 тысяч человек. По нашему башкирскому проекту в Челябинске построили такой же медицинский центр. Планируют возводить ещё один – в Ульяновской области. Такие «цветки курая» скоро распустятся во многих уголках России.

Радий Хабиров, Глава РБ

Фото: соцсети Радия Хабирова, Главы РБ 