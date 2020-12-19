В Стерлитамаке прошло открытие филиала Республиканского инфекционного центра

Когда возникает угроза жизни и здоровью людей, мы можем мобилизоваться и быстро, компетентно, качественно строить такие очень нужные объекты. В нашем первом инфекционном центре в Уфимском районе квалифицированную медицинскую помощь уже получили более 5 тысяч человек. По нашему башкирскому проекту в Челябинске построили такой же медицинский центр. Планируют возводить ещё один – в Ульяновской области. Такие «цветки курая» скоро распустятся во многих уголках России.

Радий Хабиров, Глава РБ