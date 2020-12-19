В Уфе появился проекционный пешеходный переход

В Уфе накануне появился проекционный пешеходный переход. Его установили на Южном проезде.
Проект призван сократить число ДТП на улицах, отметил замначальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации Гафур Клызбаев. Эту «зебру» отчетливо видно в темноте и на большом расстоянии от нее.
В мэрии башкирской столицы отметили, что после запуска будет проводиться анализ, который может позволить внедрить такие же переходы на других улицах Уфы. В работе есть некоторые сложности, но, по словам представителя подрядчика Арсения Каткова, все проблемы решаются.
Фото: пресс-служба администрации Уфы