В Уфе появился проекционный пешеходный переход

Проект призван сократить число ДТП на улицах, отметил замначальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации Гафур Клызбаев. Эту «зебру» отчетливо видно в темноте и на большом расстоянии от нее.

Это наш пилотный проект. Надеюсь, проекционный пешеходный переход хорошо себя зарекомендует и мы будем внедрять его на аварийных участках города.

В мэрии башкирской столицы отметили, что после запуска будет проводиться анализ, который может позволить внедрить такие же переходы на других улицах Уфы. В работе есть некоторые сложности, но, по словам представителя подрядчика Арсения Каткова, все проблемы решаются.