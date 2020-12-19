Глава Минздрава России поздравил врачей с открытием нового инфекционного центра в Башкирии
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко обратился
к медицинским работникам Башкирии и поздравил их с открытием нового инфекционного
центра. Напомним, что его запуск состоялся сегодня, 19 декабря.
Во время видеосвязи из Москвы Глава Минздрава
России Михаил Мурашко отметил, что открытие нового медицинского центра, правда,
очень радостная новость.
Совсем недавно мы с Радием Фаритовичем Хабировым
торжественно открывали клинико-диагностический инфекционный центр в городе Уфа.
Тогда на торжественной церемонии мы говорили о том, что проект быстровозводимых
госпиталей необходимо тиражировать, ведь в условиях пандемии такие объекты
весьма востребованы в здравоохранении. Сегодня у нас с вами прекрасный повод
для радости и гордости – начало эксплуатации нового инфекционного центра в
Стерлитамаке.
Михаил Мурашко, Глава Минздрава РФ
Также Михаил Мурашко отдельно поздравил и тех,
кто был занят строительством медучреждения. Его возвели, как мы уже сообщали
ранее, за 50 дней.
От всей души поздравляю
всех, кто был причастен к его проектированию, кто его строил, и кто будет здесь
работать.