Глава Минздрава России поздравил врачей с открытием нового инфекционного центра в Башкирии

Совсем недавно мы с Радием Фаритовичем Хабировым торжественно открывали клинико-диагностический инфекционный центр в городе Уфа. Тогда на торжественной церемонии мы говорили о том, что проект быстровозводимых госпиталей необходимо тиражировать, ведь в условиях пандемии такие объекты весьма востребованы в здравоохранении. Сегодня у нас с вами прекрасный повод для радости и гордости – начало эксплуатации нового инфекционного центра в Стерлитамаке.

Михаил Мурашко, Глава Минздрава РФ