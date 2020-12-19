Житель Башкирии ранил ножом соседа из-за долга за кроссовки

В Башкирии мужчина решил выбить долг из соседа, пригрозив ножом, в итоге нанеся несколько ранений в бедро.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию Салаватского района от жителя села Лагарево. Потерпевший поведал, что к нему ворвался сосед с ножом в руках и стал требовать назад деньги, которые он несколько месяцев назад забрал у него.

В ходе конфликта хозяин получил несколько касательных ранений в область бедра. Незваный гость забрал из кармана свитера потерпевшего 500 рублей, после чего скрылся. Серьезных повреждений сельчанин не получил. Пресс-служба МВД по РБ

Подозреваемый был задержан. Им оказался 53-летний местный житель, ранее уже имевший судимость.

Предварительно сотрудниками полиции установлено, что потерпевший брал у соседа кроссовки, и тот решил взять за это деньги. А те 500 рублей, которые нападавший выхватил из кармана свитера, преступник потратил на спиртное.