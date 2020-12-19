«Бросила непотушенную сигарету»: в Башкирии из-за пьяной женщины сгорел дом

В Башкирии осудили женщину, из-за которой сгорел дом ее родственников. Происшествие было спровоцировано непотушенной сигаретой и спичкой.

Все произошло еще в августе этого года, однако решение по уголовному делу было принято на днях. Мировой суд Аскинского района республики вынес приговор и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор судья пока не вступил в законную силу.