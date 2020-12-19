В Уфе выявили сайты, на которых продавали водительские права

Прокуратура Уфы обнаружила несколько сайтов в интернете, которые предлагали незаконно приобрести водительские права. Причем доступ к сайтам был открыт для всех желающих.
И обнаружено во время очередного мониторинга аж 14 таких интернет-ресурсов. Согласно законодательству, размещение такой информации на территории России запрещено.
Потому ведомство направило в суд обращение с заявлением о признании незаконности выявленной информации. Суд согласился с требованиями прокуратуры. Сейчас ведется контроль за исполнением решения суда.