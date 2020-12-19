В Уфе выявили сайты, на которых продавали водительские права

Прокуратура Уфы обнаружила несколько сайтов в интернете, которые предлагали незаконно приобрести водительские права. Причем доступ к сайтам был открыт для всех желающих.

И обнаружено во время очередного мониторинга аж 14 таких интернет-ресурсов. Согласно законодательству, размещение такой информации на территории России запрещено.

Закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Незаконное приобретение и сбыт официальных документов, представляющих права или освобождающих от обязанностей, а также официального документа в целях его использования является преступлением. Пресс-служба прокуратуры РБ