Стало известно, когда в Башкирию вернется мягкая зима

Жителей просят быть осторожными и рекомендуют воздержаться от дальних поездок. По данным синоптиков, в республике предстоящей ночью ожидается понижение температуры воздуха до -30 градусов. Завтра днем столбики термометров поднимутся до -18.

При этом будет дуть преимущественно северный ветер. На дорогах скользко: водителей призывают к бдительности и осторожности. Мягкая зима вернется в регион к середине следующей недели.