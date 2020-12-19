В Уфе пожарные проводят предпраздничные рейды

Количество пожаров с наступлением холодов растет. В морозы жители чаще используют печное отопление и обогреватели. Поэтому пожарные проводят профилактические рейды.

Смена пожарной части в Нагаево сегодня начинается с построения. Задача – обойти каждый дом в центре поселка для осмотра жилых помещений и раздачи памяток. Параллельно пешему рейду на автомобиле через громкоговоритель сотрудники МЧС напоминают жителям о правилах пожарной безопасности.

В большинстве трагедий виной всему – халатность граждан, говорят пожарные. Поэтому они советуют установить пожарные извещатели тем, у кого их нет. В этом году устройства спасли жизнь уже 400 людям.

В каждом доме специалисты проверили наличие и функционирование автономного дымового пожарного извещателя. Жители с пониманием относятся к рейдам, которые перед праздниками проходят с более частой периодичностью.