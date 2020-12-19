«Вы коронавирус серьёзно напугали»: Совфед и Минздрав РФ оценили ковид-центр в Стерлитамаке

В Стерлитамаке официально открылся новый инфекционный госпиталь. На торжественной церемонии присутствовали первые лица республики, а также заместитель министра здравоохранения России. Гости осмотрели новую клинику и дали свою оценку тому, насколько эффективно в Башкортостане борются с COVID-19.

Ещё никогда прежде в республике не возводили здания так быстро. По скорости стройки стерлитамакский инфекционный центр обогнал даже госпиталь в Зубово под Уфой – 50 дней вместо 55. А ведь даже тогда казалось: куда ещё быстрее?

Этот центр гораздо более технологически современный. Это большое подспорье для Стерлитамака, где существует дефицит всего этого. То есть мы одним выстрелом убиваем двух зайцев. Безусловно, на данный момент этот госпиталь – помощь для борьбы с коронавирусом. Но потом это помощь для лечения самого разнообразного спектра болезней. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отличий от зубовского аналога много. Это и появление приемно-диагностического отделения, куда смогут обращаться люди с ещё не подтвержденным диагнозом. А также родильный, хирургический и детский блоки с боксами для выхаживания недоношенных малышей.

В больнице есть бак-лаборатория и отделение томографии, а для врачей – комфортабельное общежитие на 30 мест. На территории госпиталя разместили и вертолётную площадку для санавиации. Как и прежде, для пациентов – 70 изолированных боксов, а пиковая вместимость медучреждения может достигать 350 пациентов.

Значимым новшеством стало использование большой по объему кислородной станции, которую даже во время ЧС нет необходимости заправлять каждый день, как это, например, требовалось в больнице Зубово, а только раз в 3 дня. Или раз в полторы недели при работе в штатном режиме.

Денис Гатауллин перевелся работать в новую клинику из городской больницы. Травматолог по специальности, с началом пандемии он прошел курсы, чтобы переквалифицироваться в инфекциониста. В госпиталь перевелся, чтобы быть ближе к супруге, которая также будет работать здесь заведующей отделением.

Мы дежурим, ночами дежурим, первое время сутки через сутки работали. Поэтому виделись мы редко, и стараемся побольше быть вместе. Рената Гатаулина, заведующая инфекционным отделением

Сплоченный коллектив, нам не нужно говорить, что кому сделать, каждый знает всю работу от и до. Денис Гатаулин, врач-инфекционист

На открытии объекта побывали представители Минздрава страны, а также Совета Федерации. Новый инфекционный центр они назвали позитивным сочетанием инженерной мысли, современных строительных и медицинских технологий.

Уже сейчас эта технология строительства транслируется. Аналогичный инфекционный центр построен в Челябинской области за максимально короткие сроки. Это, безусловно, даёт возможность использовать проект как типовой. Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения России

Таким объектом вы коронавирус серьёзно напугали. Этот продукт получился экспортным во всех смыслах. Как экспорт технологий это вполне достойный проект. Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике

По видеосвязи из Москвы врачей республики с этим событием поздравил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

От всей души поздравляю всех, кто был причастен к его проектированию, кто его строил и кто будет здесь работать. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Форму здания больницы в виде цветка курая уже прозвали антиковидной. Проектом заинтересовались в 15 регионах страны. Впрочем, для архитекторов был важен не сам символ в первую очередь.

За счет этой формы нам удалось сократить количество километров, которые медики проходят за рабочую смену по госпиталю. Андрей Стариков, архитектор проекта инфекционного центра