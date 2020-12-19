«Вы коронавирус серьёзно напугали»: Совфед и Минздрав РФ оценили ковид-центр в Стерлитамаке

В Стерлитамаке официально открылся новый инфекционный госпиталь. На торжественной церемонии присутствовали первые лица республики, а также заместитель министра здравоохранения России. Гости осмотрели новую клинику и дали свою оценку тому, насколько эффективно в Башкортостане борются с COVID-19.
Ещё никогда прежде в республике не возводили здания так быстро. По скорости стройки стерлитамакский инфекционный центр обогнал даже госпиталь в Зубово под Уфой – 50 дней вместо 55. А ведь даже тогда казалось: куда ещё быстрее?
Отличий от зубовского аналога много. Это и появление приемно-диагностического отделения, куда смогут обращаться люди с ещё не подтвержденным диагнозом. А также родильный, хирургический и детский блоки с боксами для выхаживания недоношенных малышей.
В больнице есть бак-лаборатория и отделение томографии, а для врачей – комфортабельное общежитие на 30 мест. На территории госпиталя разместили и вертолётную площадку для санавиации. Как и прежде, для пациентов – 70 изолированных боксов, а пиковая вместимость медучреждения может достигать 350 пациентов.
Значимым новшеством стало использование большой по объему кислородной станции, которую даже во время ЧС нет необходимости заправлять каждый день, как это, например, требовалось в больнице Зубово, а только раз в 3 дня. Или раз в полторы недели при работе в штатном режиме.
Денис Гатауллин перевелся работать в новую клинику из городской больницы. Травматолог по специальности, с началом пандемии он прошел курсы, чтобы переквалифицироваться в инфекциониста. В госпиталь перевелся, чтобы быть ближе к супруге, которая также будет работать здесь заведующей отделением.
На открытии объекта побывали представители Минздрава страны, а также Совета Федерации. Новый инфекционный центр они назвали позитивным сочетанием инженерной мысли, современных строительных и медицинских технологий.
По видеосвязи из Москвы врачей республики с этим событием поздравил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Форму здания больницы в виде цветка курая уже прозвали антиковидной. Проектом заинтересовались в 15 регионах страны. Впрочем, для архитекторов был важен не сам символ в первую очередь.
Тем, кто внёс наибольший вклад в строительство госпиталя, Радий Хабиров вручил государственные награды. Знаком «Отличник здравоохранения» наградили и медработников инфекционного центра. Уже в понедельник они приступят к своим непосредственным обязанностям и примут первого пациента.