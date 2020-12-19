Ситуационный антиковидный колл-центр в Уфе обработал 20 тысяч звонков

После визита в Стерлитамак Глава Башкортостана и федеральные гости посетили Ситуационный антиковидный колл-центр, который уже пятую неделю работает в Конгресс-холле. За это время операторы приняли более 20 тысяч звонков от жителей республики. Дозвониться до колл-центра можно с первого раза, в чем сенатор Валерий Рязанский смог убедиться лично.
Ситуационный антиковидный колл-центр работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Единый номер телефона для всех районов республики: 8 (347) 218-19-19. Кроме операторов, которые принимают звонки, работают медицинские эксперты, которые оперативно на профессиональном уровне могут принять звонок, обработать и оказать заявителю необходимую помощь.