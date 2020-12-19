Ситуационный антиковидный колл-центр в Уфе обработал 20 тысяч звонков

После визита в Стерлитамак Глава Башкортостана и федеральные гости посетили Ситуационный антиковидный колл-центр, который уже пятую неделю работает в Конгресс-холле. За это время операторы приняли более 20 тысяч звонков от жителей республики. Дозвониться до колл-центра можно с первого раза, в чем сенатор Валерий Рязанский смог убедиться лично.

Интересный опыт. Я представляю интересы нашего парламентского большого сообщества, и я буду рассказывать им про ваш опыт. Спасибо большое. 

Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике

Ситуационный антиковидный колл-центр работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Единый номер телефона для всех районов республики: 8 (347) 218-19-19. Кроме операторов, которые принимают звонки, работают медицинские эксперты, которые оперативно на профессиональном уровне могут принять звонок, обработать и оказать заявителю необходимую помощь.

Даже если меньше звонков, мы людей не выводим. Как позвонили, вам сразу должны ответить. Тут не аватары сидят, которые говорят: «Ждите, вы сотый, 50-й в очереди». Максимум минута, и оператор говорит: «Чем вам можно помочь?»

Римма Утяшева, руководитель Ситуационного антиковидного колл-центра