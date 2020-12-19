«Тамыр» представил первый башкирский ТВ-мультсериал «Нурбостан»

Телеканал «Тамыр» представил первый башкирский телевизионный мультипликационный сериал. Главные герои «Нурбостана» – 7 волшебных существ. Каждая из 12 серий мультфильма посвящена определенному бренду Башкортостана или историческому событию.

Проект реализован на грант Главы республики в рамках работы по сохранению и развитию государственных языков региона. Сегодня была презентована первая серия, а весь сезон покажут в новогодние каникулы. Сериал будет идти на башкирском языке с субтитрами на русском и английском.

Мы сплоченной командой работали полтора года. И сегодня мы с трепетом и волнением представляем свою работу нашим юным зрителям. Они самые строгие и честные, поэтому для нас это очень волнительно.

Гульназ Кульсарина, директор детско-юношеского телеканала «Тамыр»