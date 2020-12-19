В Башкирии благодаря нацпроекту открылись ясли и детсад

Дополнительные места в дошкольных учреждениях по национальному проекту «Демография». Сразу три детских сада на этой неделе распахнули свои двери после реконструкции в Зианчуринском районе. В селе Абзаново теперь будет работать ясельная группа, а в деревне Абуляисово в здании бывшей школы организовали детсад.

Детский сад только открылся после реконструкции. Пока ясли посещают лишь шесть детей. Но скоро группа для самых маленьких заполнится, не сомневаются воспитатели. Ведь именно родители ребятишек в возрасте от полутора до 3 лет неоднократно обращались с просьбой открыть в селе Абзаново отдельную ясельную группу.

Мы в прошлом году начали ходить в садик, с полутора лет. Сейчас вот второй год ходим. Если в прошлом году дочь посещала смешанную группу, то теперь для малышей создали отдельную группу с замечательными условиями. Зулия Саппарова

Детский сад в селе Абзаново был и раньше. Реконструкция здания позволила увеличить количество мест. Дополнительные площади появились за счет перевода находившегося здесь почтового отделения в другое здание. А на его месте создали ясельную группу.

У нас было две группы, из-за увеличения числа маленьких детей у нас сейчас появилась еще одна группа, получается. Это с полутора лет до трех лет. Ясельная группа на 24 места. Альфия Мазитова, заведующая детским садом «Миляш» с. Абзаново

А вот в деревне Абуляисово детского сада вовсе не было. Ребятишек водили в соседнее село. После неоднократных обращений со стороны родителей местные власти начали продумывать возможные варианты. В итоге решили организовать детсад в здании бывшей школы, которая пустовала с 2010 года.

Это вторая группа, башкирская группа нашего садика «Дюймовочка», и рассчитана группа на 20 детей. Реально здесь было много просьб, чтобы открыли садик. Гульназ Тукумбетова, директор средней школы с. Арсёново