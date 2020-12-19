В Башкирии благодаря нацпроекту открылись ясли и детсад

Дополнительные места в дошкольных учреждениях по национальному проекту «Демография». Сразу три детских сада на этой неделе распахнули свои двери после реконструкции в Зианчуринском районе. В селе Абзаново теперь будет работать ясельная группа, а в деревне Абуляисово в здании бывшей школы организовали детсад.
Детский сад только открылся после реконструкции. Пока ясли посещают лишь шесть детей. Но скоро группа для самых маленьких заполнится, не сомневаются воспитатели. Ведь именно родители ребятишек в возрасте от полутора до 3 лет неоднократно обращались с просьбой открыть в селе Абзаново отдельную ясельную группу.
Детский сад в селе Абзаново был и раньше. Реконструкция здания позволила увеличить количество мест. Дополнительные площади появились за счет перевода находившегося здесь почтового отделения в другое здание. А на его месте создали ясельную группу.
А вот в деревне Абуляисово детского сада вовсе не было. Ребятишек водили в соседнее село. После неоднократных обращений со стороны родителей местные власти начали продумывать возможные варианты. В итоге решили организовать детсад в здании бывшей школы, которая пустовала с 2010 года.
Отремонтировали кровлю, фасад здания и выполнили большой объем внутренних работ. Финансирование поступило по нацпроекту «Демография». Это уже третий объект в районе, который возвели в рамках госпрограммы в 2020 году. В детском саду «Ляйсан» села Исянгулово после реконструкции начала работать группа раннего развития, рассчитанная на 24 ребенка. Всего в дошкольных учреждениях Зианчуринского района сейчас работают 15 групп для самых маленьких.